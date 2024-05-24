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Румунія висилає одного російського дипломата

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 16:28 — Марія Ємець

Румунія оголосила персоною нон грата дипломатичного співробітника посольства Росії у Бухаресті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Румунії.

24 квітня зовнішньодипломатичне відомство повідомило, що один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата і повинен буде залишити країну "у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини". 

Цю інформацію донесли тимчасовому повіреному РФ у п’ятницю, викликавши його до МЗС.

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У комюніке не повідомляють, чи пов’язане це рішення з арештом громадянина Румунії, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії – за даними слідства, він передавав інформацію через російське посольство.

В МЗС Росії заявили, що "дадуть адекватну відповідь" на вигнання з Румунії свого дипломата.

Нагадаємо, в середині травня Росія вислала військового аташе британського посольства у відповідь на аналогічний крок Лондона.

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Румунія Росія
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