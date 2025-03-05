Румыния выдворила двух российских "дипломатов"

Румыния решила объявить военного атташе РФ в Бухаресте Александра Чуприну и его заместителя Евгения Игнатьева персонами нон-грата.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Румынии, которое приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Причиной такого шага в МИД Румынии назвали осуществление деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Оба чиновника должны немедленно покинуть Румынию.

Российскую сторону проинформировали о выдворении ее представителей в среду, 5 марта, когда в МИД Румынии был вызван поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте.

В конце мая 2024 года Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России в Бухаресте персоной нон грата из-за подозрения в "деятельности, противоречащей нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Перед тем сообщалось об аресте в Румынии румынского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России – по данным следствия, он передавал информацию через российское посольство.