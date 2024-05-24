ЗМІ дізналися деталі про затриманого в Румунії, що міг шпигувати на користь Росії

Затриманий у Румунії чоловік, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії – румун з міста Плоєшть, нещодавно він намагався піти у політику на місцевому рівні.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела, знайомі з деталями слідства, пише "Європейська правда".

Чоловіка нібито звати Александру Піскан, він проживав у місті Плоєшть, що північніше Бухареста.

У березні цього року Піскан хотів балотувався на посаду мера у Плоєшті як незалежний кандидат, але врешті не потрапив до фінального списку кандидатів.

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Прокурори офіційно оголошували, що затриманий – громадянин Румунії, але інших деталей офіційно не розголошували.

Чоловік нібито з 2022 року знімав і фотографував військові колони, що проходили через Румунію, з акцентом на прикордонну з Україною території біля міста Тульча, і передавав інформацію РФ через російське посольство. Такі дії можуть розцінюватися як держзрада.

Нагадаємо, у Польщі розслідування за статтею про роботу на іноземну розвідку почали щодо екссудді варшавського суду, який втік до Білорусі за "політичним притулком".