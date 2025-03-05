Верховний суд відмовив Трампу щодо збереження зовнішньої допомоги замороженою

Верховний суд США з невеликою перевагою голосів відхилив клопотання адміністрації Трампа щодо того, щоб мільярди коштів на зовнішню допомогу, погоджені Конгресом, залишились замороженими.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У середу 5 березня Верховний суд 5 голосами до 4 відхилив прохання адміністрації Трампа залишити замороженими мільярди доларів, виділені на зовнішню допомогу.

Водночас суд не вказав, коли кошти мають розблоковані, що означає, що Білий дім може продовжити тяганину у судах нижчої інстанції.

У центрі позову – бюджет Агентства США з міжнародного розвитку, кошти якого Дональд Трамп заморозив у січні 2025 року з намірами скоротити витрати і переорієнтувати агенства на свій порядок денний.

Декілька неурядових організацій подали позов, наполягаючи, що такі дії адміністрації узурпують повноваження Конгресу щодо контролю витрат і є порушенням федерального законодавства.

Із матеріалів справи стало відомо, що у Трампа хочуть скасувати близько 90% погоджених грантів USAID на зовнішню допомогу.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.