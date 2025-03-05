Верховный суд отказал Трампу в сохранении внешней помощи замороженной

Верховный суд США с небольшим перевесом голосов отклонил ходатайство администрации Трампа о том, чтобы миллиарды средств на внешнюю помощь, согласованные Конгрессом, остались замороженными.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В среду 5 марта Верховный суд 5 голосами к 4 отклонил просьбу администрации Трампа оставить замороженными миллиарды долларов, выделенные на внешнюю помощь.

В то же время суд не указал, когда средства должны быть разблокированы, что означает, что Белый дом может продолжить тяжбу в судах низшей инстанции.

В центре иска – бюджет Агентства США по международному развитию, средства которого Дональд Трамп заморозил в январе 2025 года с намерениями сократить расходы и переориентировать агентства на свою повестку дня.

Несколько неправительственных организаций подали иск, настаивая, что такие действия администрации узурпируют полномочия Конгресса по контролю расходов и являются нарушением федерального законодательства.

Из материалов дела стало известно, что у Трампа хотят отменить около 90% согласованных грантов USAID на внешнюю помощь.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.