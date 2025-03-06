СМИ: у Трампа допускают иски против сотрудников и получателей средств USAID за "злоупотребления"

В команде Трампа намекнули, что рассматривают иски против сотрудников Агентства США по международному развитию, как и получателей грантов, из-за подозрений в злоупотреблении средствами на внешнюю помощь.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Администрация Трампа направила сигнал, что может инициировать иски в отношении сотрудников и получателей грантов USAID из-за подозрений в злоупотреблении средствами, что стало бы экстраординарным шагом.

От двух анонимных собеседников издание узнало, что Питер Марокко, который является и.о. заместителя руководителя USAID, на закрытом брифинге заявил членам комитета по иностранным делам Палаты представителей, что размышляет над обращениями в Минюст по этому поводу.

По словам одного из источников, пока непонятно, насколько эти намерения серьезны, но это прозвучало как четкий сигнал.

Во внутренней записке за январь от Офиса генинспектора USAID говорилось о сопротивлении некоторых грантополучателей в предоставлении информации, которую считают важной в надзоре за использованием средств. Там обратили внимание на 8 миллиардов долларов, которые предоставлялись прежде всего через агентства ООН и банки по многостороннему развитию.

Однако в записке от 10 февраля отмечали, что из-за массовых сокращений и принудительных отпусков сотрудников и подрядчиков USAID и замораживания денег теперь есть проблемы и с контролем за использованием.

Встреча чиновника с конгрессменами происходила незадолго после известия о решении Верховного суда, который отказал администрации Трампа в том, чтобы миллиарды средств на внешнюю помощь и дальше оставались замороженными, вернув дело в низшие суды.

У Трампа хотят отменить около 90% согласованных грантов USAID на внешнюю помощь.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.