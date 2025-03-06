У Швеції оголосили максимальний вирок винуватцю резонансного вбивства посеред вулиці

У Швеції оголосили вирок 18-річному хлопцю, який застрелив серед вулиці чоловіка поруч з його малолітнім сином – йому присудили максимальний можливий термін з передбачених для неповнолітніх.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Суд оголосив рішення у справі про вбивство 39-річного чоловіка на ім’я Мікаель у квітні 2024 року на очах у його 12-річного сина.

Юнака, що стріляв, засудили до 14 років позбавлення волі. У Швеції це максимальний термін для осіб, які на час скоєння злочину були неповнолітніми. Якби на час подій йому вже було 18, його б засудили до довічного позбавлення волі.

За фінальною версією слідства, приводом для стрілянини стало зауваження Мікаеля до групи підлітків, коли він із сином йшов через підземний тунель. Перший постріл не влучив, два наступні стали фатальними.

Юнак, що стріляв, виявився пов’язаним зі злочинним угрупованням Skärholmsfalangen і міг бути втягнений у різну протизаконну діяльність з 13 років.

У вироку врахували також два замахи на вбивство членів конкуруючих угруповань.

Ще троє дотичних до подій отримали м’якші вироки за звинуваченнями у допомозі особі, що скоїла злочини, з обтяжуючими обставинами. Їх засудили до семи місяців пробаційного нагляду і 220 годин громадських робіт.

Вбивство Мікаеля із сином, коли вони їхали на велосипедах у басейн, шокувало всю країну. На місце подій прийшли з лампадками десятки людей і приїздили також топ-посадовці країни, включно з прем’єр-міністром.

Випадок актуалізував обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях. Випадок у Скергольмені став вже 11-м для Швеції інцидентом застосування вогнепальної зброї на вулиці з початку 2024 року та третім для цього району.

На початку 2025 року у Швеції запропонували тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини у 14-річному віці.





