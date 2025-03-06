В Швеции вынесли максимальный приговор виновнику резонансного убийства посреди улицы

В Швеции вынесли приговор 18-летнему парню, который застрелил среди улицы мужчину рядом с его малолетним сыном – ему присудили максимальный возможный срок из предусмотренных для несовершеннолетних.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Суд огласил решение по делу об убийстве 39-летнего мужчины по имени Микаэль в апреле 2024 года на глазах у его 12-летнего сына.

Стрелявшего юношу приговорили к 14 годам лишения свободы. В Швеции это максимальный срок для лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Если бы на время событий ему уже было 18, его бы приговорили к пожизненному лишению свободы.

По финальной версии следствия, поводом для стрельбы стало замечание Микаэля к группе подростков, когда он с сыном шел через подземный тоннель. Первый выстрел не попал, два последующих стали фатальными.

Стрелявший юноша оказался связанным с преступной группировкой Skärholmsfalangen и мог быть вовлечен в различную противозаконную деятельность с 13 лет.

В приговоре учли также два покушения на убийство членов конкурирующих группировок.

Еще трое причастных к событиям получили более мягкие приговоры по обвинению в помощи лицу, совершившему преступления, с отягчающими обстоятельствами. Их приговорили к семи месяцам пробационного надзора и 220 часам общественных работ.

Убийство Микаэля, когда они с сыном ехали на велосипедах в бассейн, шокировало всю страну. На место событий пришли с лампадками десятки людей и приезжали также топ-чиновники страны, включая премьер-министра.

Случай актуализировал обсуждение о необходимости решать проблему с безопасностью на улицах. Случай в Скергольмене стал уже 11-м для Швеции инцидентом применения огнестрельного оружия на улице с начала 2024 года и третьим для этого района.