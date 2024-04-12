Швецію сколихнуло вбивство батька на очах у 12-річного сина, скоєне бандою молодиків

У Швеції активізувалось обговорення про необхідність вирішувати проблему з безпекою на вулицях після вбивства бандою молодиків чоловіка на очах у його малолітнього сина за зроблене зауваження.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Випадок стався ще ввечері 19 квітня. 39-річний Мікаель із 12-річним сином їхали на велосипедах у басейн у своєму районі Скерхольмен, що у передмісті Стокгольма.

У підземному переїзді їм трапилася на шляху компанія молодиків, якій чоловік, схоже, зробив зауваження за поведінку. Хтось із компанії дістав вогнепальну зброю і завдав йому смертельного поранення. Допомогу викликав син, зателефонувавши у службу 112 та додому.

Janne Åkesson / Swepix

Нікого з компанії нападників ще не затримали.

У родині кажуть, що Мікаель був активістом за характером і нерідко міг зробити зауваження хуліганам. За даними SVT, він раніше звертався у поліцію щодо молодіжної злочинності у районі.

Новина набула розголосу також у польських ЗМІ – виявилося, що загиблий був поляком, який переїхав до Швеції.

Mikael, 39, sköts ihjäl på väg till simhallen i Skärholmen: ”Han gillade inte orättvisor”https://t.co/cZs7UwM4xy – Expressen (@Expressen) April 11, 2024

У четвер на місці вбивства почали масово приходити звичайні мешканці міста, приносячи з собою квіти й лампадки, а у публічній дискусії почалася критика з приводу того, що влада робить недостатньо для безпеки на вулицях.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, який також прибув на місце подій поруч з іншими політиками й урядовцями, назвав вбивство "жахливим і немислимим".

Мешканці району, за повідомленнями ЗМІ, накинулися з критикою на присутніх політиків, звинувачуючи їх також у тому, що вони "приїхали піаритися".

"Я цілком розумію емоції, на це не може бути якоїсь іншої людської реакції. Але хочу також сказати, що я приїхав сюди висловити повагу до загиблого і поговорити з родичами, а також сказати, що ми з цим робимо", – прокоментував прем’єр.

SCANPIX/TT/CLAUDIO BRESCIANI

Він відзначив, серед іншого, законодавчі зміни, які дали поліції нові інструменти, зокрема, закон про "зони відвідування".

"Ми налаштовані рішуче, проблема буде вирішуватися… Зараз ми маємо зробити усе можливе, щоб зупинити убивць, які руйнують життя стільком людям", – додав прем’єр.

Перед цим тривога щодо злочинності посилилася через серію вибухів у квартирах та під'їздах житлових будинків, які пов'язують з боротьбою бандитських груп, які конкурують між собою.

Восени прем'єр збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.