Туск про можливе вето Угорщини: в історії були випадки, коли блокування обходили

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що у разі блокування рішення саміту Угорщиною і, можливо, Словаччиною, лідерам доведеться шукати рішення, щоб досягти цілей.

Про це він сказав по прибутті на спеціальний безпековий саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, лідери припускають, що Угорщина, а можливо, і Словаччина, можуть мати іншу думку з питання підтримки України.

"І тому нам доведеться шукати рішення, які дозволять нам так чи інакше досягти наших цілей, навіть якщо Угорщина не підтримає ці рішення", – сказав він.

"Я не хочу вдаватися в деталі, але, як ви знаєте, в історії були випадки, коли небажання однієї країни не змогло заблокувати наші колективні рішення", – додав Туск.

Нагадаємо, на саміті ЄС 2023 року, на якому досягли домовленості про початок переговорів про вступ з Україною, рішення було ухвалене завдяки тому, що угорський прем’єр Віктор Орбан залишив зал засідань Європейської ради за пропозицією Олафа Шольца.

Тодішній глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав історичним прохання Шольца до Орбана вийти під час голосування щодо України.

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