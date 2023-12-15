Шольц підтвердив, що відправив Орбана пити каву під час голосування щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що перед голосуванням за початок переговорів про вступ України в ЄС у четвер запропонував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану випити кави за межами зали.

Слова Шольца на пресконференції у п'ятницю в Брюсселі цитує портал n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер ФРН підтвердив історію, яка до того потрапила ЗМІ, про те, за яких саме обставин Орбан вийшов із зали, аби решта 26 лідерів ЄС схвалили початок переговорів із Україною.

За словами Шольца, він запропонував Орбану короткий таймаут, щоб дати можливість країнам-членам ЄС досягти згоди щодо переговорів про вступ з Україною. Угорський прем'єр після нетривалих роздумів погодився, й "тоді ми ухвалили рішення 26-ма голосами", додав канцлер.

"Це (вето. – Ред.) не можна вирішувати кожного разу, виходячи за двері. Це для особливих моментів" – вважає він.

Шольц підкреслив, що вихід Орбана – "не трюк", а пропозиція допомоги: "Це рішення, яке ми ухвалили за взаємною згодою відповідно до наших правил. (Але. – Ред.) це не те, що ви повинні робити кожного разу".

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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