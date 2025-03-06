Туск о возможном вето Венгрии: в истории были случаи, когда блокировку обходили

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в случае блокирования решения саммита Венгрией и, возможно, Словакией, лидерам придется искать решение, чтобы достичь целей.

Об этом он сказал по прибытии на специальный саммит ЕС по безопасности в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, лидеры предполагают, что Венгрия, а возможно, и Словакия, могут иметь другое мнение по вопросу поддержки Украины.

"И поэтому нам придется искать решения, которые позволят нам так или иначе достичь наших целей, даже если Венгрия не поддержит эти решения", – сказал он.

"Я не хочу вдаваться в детали, но, как вы знаете, в истории были случаи, когда нежелание одной страны не смогло заблокировать наши коллективные решения", – добавил Туск.

Напомним, на саммите ЕС 2023 года, на котором достигли договоренности о начале переговоров о вступлении с Украиной, решение было принято благодаря тому, что венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал заседаний Европейского совета по предложению Олафа Шольца.

Тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал исторической просьбу Шольца к Орбану выйти во время голосования по Украине.

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