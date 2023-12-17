Кулеба назвав історичним прохання Шольца до Орбана вийти під час голосування щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що на саміті ЄС той вмовив угорського прем'єра Віктора Орбана не ветувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в коментарі Bild.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи", – зазначив Кулеба.

За його словами, цього тижня очільник німецького уряду завоював багато щирого і заслуженого захоплення в серцях українців.

Глава МЗС пригадав, що коли в травні минулого року він агітував у Берліні за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, його заклики до Німеччини взяти на себе ініціативу в цьому процесі здебільшого залишалися глухими.

"Німеччина не хоче бути лідером", – говорили мені експерти та політики в Берліні. Я радий, що відтоді німецькі політичні рішення змінилися. Я можу лише сподіватися, що це також означає більш широкий і незворотній поворот у ставленні Німеччини до лідерства у вирішенні найскладніших питань", – вказав Кулеба.

Міністр наголосив, що в Києва є багато причин бути вдячними Німеччині, від військової допомоги до фінансової підтримки, але, додав він, політична ясність щодо членства України в ЄС – це, мабуть, "найкращий різдвяний подарунок від Берліна".

"Сірі зони в Європі більше не можливі. Або ви розфарбуєте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розфарбує її кров'ю і принесе ще більше страждань, нестабільності й руйнувань. Я радий, що цього тижня ми всі стали безпечнішими і впевненішими", – резюмував Кулеба.

Раніше Шольц підтвердив, що перед голосуванням за початок переговорів про вступ України в ЄС у четвер запропонував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану випити кави за межами зали.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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