В Албанії заборонили роботу TikTok

Уряд Албанії в четвер ухвалив рішення закрити TikTok на 12 місяців, звинувативши соцмережу у підбурюванні до насильства і знущань, особливо серед дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр освіти Огерта Манастірліу сказала, що вони перебувають у контакті з TikTok щодо встановлення фільтрів, таких як батьківський контроль і включення албанської мови в додаток.

"Влада провела 1300 зустрічей із приблизно 65 тисячами батьків, які "рекомендували і висловилися за закриття або обмеження платформи TikTok", – зазначила міністерка.

Албанський уряд ініціював цей крок торік після того, як у листопаді один підліток зарізав іншого після сварки, що розпочалася в TikTok.

Коли у грудні прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що вони мають намір закрити платформу, TikTok попросив "термінової ясності від албанського уряду".

У четвер Рама заявив, що вони ведуть "позитивний діалог з компанією", щоб запропонувати "низку заходів щодо підвищення безпеки дітей".

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток TikTok.

Водночас в Європейському Союзі проти платформи почали розслідування у зв'язку з твердженнями, що її використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.