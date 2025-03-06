В Албании запретили работу TikTok

Правительство Албании в четверг приняло решение закрыть TikTok на 12 месяцев, обвинив соцсеть в подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр образования Огерта Манастирлиу сказала, что они находятся в контакте с TikTok по установлению фильтров, таких как родительский контроль и включение албанского языка в приложение.

"Власти провели 1300 встреч с примерно 65 тысячами родителей, которые "рекомендовали и высказались за закрытие или ограничение платформы TikTok", – отметила министр.

Албанское правительство инициировало этот шаг в прошлом году после того, как в ноябре один подросток зарезал другого после ссоры, начавшейся в TikTok.

Когда в декабре премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что они намерены закрыть платформу, TikTok попросил "срочной ясности от албанского правительства".

В четверг Рама заявил, что они ведут "позитивный диалог с компанией", чтобы предложить "ряд мер по повышению безопасности детей".

Напомним, в январе министр иностранных дел Маргус Тсакхна заявил, что Европа должна рассмотреть возможность запретить китайское приложение TikTok.

В то же время в Европейском Союзе против платформы начали расследование в связи с утверждениями, что ее использовали для влияния на президентские выборы в Румынии в пользу ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску.