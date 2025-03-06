Прем'єр Іспанії збирає лідерів партій, щоб обговорити Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня збере лідерів різних парламентських груп, за винятком ультраправої Vox, щоб поінформувати їх про позицію Європи щодо України та обмінятися "думками і роздумами" з цього питання.

Заяву іспанського прем’єра наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Санчес нагадав, що він уже запланував виступ у парламенті, щоб доповісти про те, що обговорювали на різних міжнародних зустрічах, які відбулися останніми днями в Лондоні, Парижі та Брюсселі.

Він додав, хоче зібрати лідерів партій, "щоб обмінятися думками і роздумами і поділитися інформацією про виклики, що стоять перед Європою, і про підхід іспанського уряду".

Іспанський прем’єр виправдав відсутність ультраправої Vox тим, що "у нас уже є дуже чітке уявлення про їхнє бачення" міжнародної ситуації.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги на мільярд євро для України на 2025 рік.

Перед тим він виступив на захист "справедливого і тривалого миру" для України.