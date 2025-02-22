Премʼєр Іспанії перед візитом до Києва заявив, що Україні не можна навʼязувати мир

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес за кілька днів до візиту до Києва виступив на захист "справедливого і тривалого миру" для України.

Його слова цитує телеканал RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до міста Паленсія в центральній Іспанії Санчес підкреслив, що "мир в Україні та безпека Європи не можуть бути нав'язані, вони повинні бути узгоджені з українцями та європейцями".

Він підкреслив, що такий мир повинен служити "зміцненню багатостороннього порядку", а також "міжнародного права і суверенітету націй" та Європейського Союзу.

"Підкорення агресору принесе не мир, а майбутні і більш серйозні агресії. Тому працюймо заради справедливого і тривалого миру. Це позиція іспанського уряду, яку я буду підтримувати в понеділок у Києві", – додав премʼєр Іспанії.

Педро Санчес став одним із небагатьох європейських лідерів, які підтвердили візит до Києва в третю річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Також відомо, що в Україні очікують керівництво ЄС в особі голови Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а ще – Колегію комісарів.