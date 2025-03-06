Премьер Испании собирает лидеров партий, чтобы обсудить Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе соберет лидеров различных парламентских групп, за исключением ультраправой Vox, чтобы проинформировать их о позиции Европы по Украине и обменяться "мнениями и размышлениями" по этому вопросу.

Заявление испанского премьера приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Санчес напомнил, что он уже запланировал выступление в парламенте, чтобы доложить о том, что обсуждали на различных международных встречах, которые состоялись в последние дни в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Он добавил, что хочет собрать лидеров партий, "чтобы обменяться мнениями и размышлениями и поделиться информацией о вызовах, стоящих перед Европой, и о подходе испанского правительства".

Испанский премьер оправдал отсутствие ультраправой Vox тем, что "у нас уже есть очень четкое представление об их видении" международной ситуации.

Напомним, во время визита в Киев Санчес объявил о новом пакете военной помощи на миллиард евро для Украины на 2025 год.

Перед тем он выступил в защиту "справедливого и длительного мира" для Украины.