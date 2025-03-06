Прем'єр Іспанії розповів про виклики, які зараз стоять перед ЄС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що перед Європою наразі стоїть низка викликів, у світлі яких важливо, щоб ЄС дав визначеність.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву іспанського прем’єра наводить El Mundo.

Одним з таких викликів, за його словами, є те, що "ми живемо в умовах міжнародного порядку, який останнім часом руйнується через війну Путіна в Україні, а також війну в Газі".

В контексті розв’язаної РФ війни Санчес наголосив на необхідності й надалі підтримувати Україну, "тому що ми захищаємо право українського народу вирішувати, ким йому бути, а не бути країною в руках іноземних інтересів".

Також серед цих викликів іспанський прем’єр назвав наявність країн, "які прагнуть розділеної Європи".

"І тому перед обличчям цих трьох викликів важливо, щоб Рада дала визначеність. Ми повинні передати послання єдності та сили. І важливо включити елемент безпеки, який виходить за рамки оборони", – додав прем’єр Іспанії.

Він зауважив, що необхідно "послати сигнал про повну і рішучу підтримку України".

"Поки йдуть спекуляції про можливу мирну угоду, реальність така, що війна триває", – підкреслив Санчес.

Він також переконаний, що у потенційних мирних перемовинах мають брати участь Україна і Європа.

Раніше стало відомо, що Санчес наступного тижня збере лідерів різних парламентських груп, за винятком ультраправої Vox, щоб поінформувати їх про позицію Європи щодо України та обмінятися "думками і роздумами" з цього питання.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги на мільярд євро для України на 2025 рік.