Премьер Испании рассказал о вызовах, которые сейчас стоят перед ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что перед Европой сейчас стоит ряд вызовов, в свете которых важно, чтобы ЕС дал определенность.

Как сообщает "Европейская правда", заявление испанского премьера приводит El Mundo.

Одним из таких вызовов, по его словам, является то, что "мы живем в условиях международного порядка, который в последнее время разрушается из-за войны Путина в Украине, а также войны в Газе".

В контексте развязанной РФ войны Санчес отметил необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину, "потому что мы защищаем право украинского народа решать, кем ему быть, а не быть страной в руках иностранных интересов".

Также среди этих вызовов испанский премьер назвал наличие стран, "которые стремятся к разделенной Европе".

"И поэтому перед лицом этих трех вызовов важно, чтобы Совет дал определенность. Мы должны передать послание единства и силы. И важно включить элемент безопасности, который выходит за рамки обороны", – добавил премьер Испании.

Он отметил, что необходимо "послать сигнал о полной и решительной поддержке Украины".

"Пока идут спекуляции о возможном мирном соглашении, реальность такова, что война продолжается", – подчеркнул Санчес.

Он также убежден, что в потенциальных мирных переговорах должны участвовать Украина и Европа.

Ранее стало известно, что Санчес на следующей неделе соберет лидеров различных парламентских групп, за исключением ультраправой Vox, чтобы проинформировать их о позиции Европы по Украине и обменяться "мнениями и размышлениями" по этому вопросу.

Напомним, во время визита в Киев Санчес объявил о новом пакете военной помощи на миллиард евро для Украины на 2025 год.