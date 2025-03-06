Дуда: Європа абсолютно не готова до війни

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, як він вважає, Європа "зовсім не готова" до війни.

Про це польський президент заявив на спільній з Рютте пресконференції, його цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

В контексті оборонних витрат Дуда зазначив, що в Польщі ще кілька років тому "ніхто не очікував, що ми будемо витрачати майже 5 відсотків ВВП на оборону".

"Польське суспільство приймає це, бо всі знають, що російський імперіалізм відродився. У 2008 році РФ напала на Грузію, у 2014 році – на Україну. Мінські угоди і спроби умиротворити Владіміра Путіна не спрацювали", – додав він.

Польський президент також зазначив сьогодні, що збільшення оборонних витрат у країнах на східному фланзі НАТО безпосередньо пов'язане з відчуттям загрози.

На його думку, якщо НАТО не збільшить витрати на оборону, Путін може захотіти напасти на іншу країну після України.

Він переконаний, що настав час ухвалити рішення про збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 3% від ВВП.

"Я звернувся з письмовим проханням, щоб це питання було винесено на Гаазький саміт і таке рішення було прийнято. Щоб воно було імплементовано не з 2030 року, а негайно", – повідомив він.

Дуда підкреслив, що Європа "зовсім не готова до загрози війни", як показала ситуація відразу після початку повномасштабної російсько-української війни.

"Коли довелося швидко передавати Україні озброєння, виявилося, що передавати нічого, що всіх боєприпасів, наявних у європейської частини НАТО, вистачить буквально на кілька днів війни", – сказав він.

Водночас Дуда переконаний, що тривалий мир в Україні має означати впевненість у тому, що Росія не нападе знову, і закликав до збереження трансатлантичної співпраці.

Понад десять років тому країни НАТО домовились встановити цільовий показник витрат для кожної з них на рівні 2% ВВП. Але президент США Дональд Трамп наполягає на збільшенні цього відсотка. Нещодавно він заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Трамп погрожував вивести США з НАТО під час свого першого терміну і поставив під сумнів переваги статті 5 для США.

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