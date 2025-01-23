Трамп повторив, що проситиме НАТО витрачати 5% ВВП на оборону

Президент США Дональд Трамп планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2% ВВП.

Про це він сказав у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".

Трамп, говорячи про безпекову політику США за його президентства, заявив, що "ми швидко діємо для відновлення сили, миру та стабільності за кордоном".

"Я також планую звернутись до держав – членів НАТО з проханням збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало статись давно. Вони були на рівні 2%, і більшість держав не витрачали стільки, поки не прийшов я і не наполіг, щоб вони платили, що вони й зробили", – заявив він.

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Американський лідер заявив, що перед тим "США насправді платили різницю" у оборонних витратах, і це "було несправедливо відносно Штатів".

Трамп і раніше говорив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.