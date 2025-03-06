Дуда: Европа совершенно не готова к войне

Президент Польши Анджей Дуда обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вынести на предстоящий саммит в Гааге вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП, поскольку, как он считает, Европа "совсем не готова" к войне.

Об этом польский президент заявил на совместной с Рютте пресс-конференции, его цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В контексте оборонных расходов Дуда отметил, что в Польше еще несколько лет назад "никто не ожидал, что мы будем тратить почти 5 процентов ВВП на оборону".

"Польское общество принимает это, потому что все знают, что российский империализм возродился. В 2008 году РФ напала на Грузию, в 2014 году – на Украину. Минские соглашения и попытки умиротворить Владимира Путина не сработали", – добавил он.

Польский президент также отметил сегодня, что увеличение оборонных расходов в странах на восточном фланге НАТО напрямую связано с ощущением угрозы.

По его мнению, если НАТО не увеличит расходы на оборону, Путин может захотеть напасть на другую страну после Украины.

Он убежден, что пришло время принять решение об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 3% от ВВП.

"Я обратился с письменной просьбой, чтобы этот вопрос был вынесен на Гаагский саммит и такое решение было принято. Чтобы оно было имплементировано не с 2030 года, а немедленно", – сообщил он.

Дуда подчеркнул, что Европа "совсем не готова к угрозе войны", как показала ситуация сразу после начала полномасштабной российско-украинской войны.

"Когда пришлось быстро передавать Украине вооружение, оказалось, что передавать нечего, что всех боеприпасов, имеющихся у европейской части НАТО, хватит буквально на несколько дней войны", – сказал он.

В то же время Дуда убежден, что длительный мир в Украине должен означать уверенность в том, что Россия не нападет снова, и призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества.

Более десяти лет назад страны НАТО договорились установить целевой показатель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но президент США Дональд Трамп настаивает на увеличении этого процента. Недавно он заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.

Трамп угрожал вывести США из НАТО во время своего первого срока и поставил под сомнение преимущества статьи 5 для США.

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