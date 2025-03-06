Міністр фінансів США розповів, як Трамп схилятиме до миру Росію

США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у четвер міністр фінансів Скотт Бессент, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, його слова наводить агентство Bloomberg.

Бессент сказав, що за вказівкою президента Дональда Трампа санкції проти Росії "будуть застосовуватися чітко і агресивно для негайного досягнення максимального ефекту".

Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не пішла на посилення російських енергетичних санкцій, побоюючись підвищення цін на газ.

Він також запитав, який сенс у "значній військовій та фінансовій підтримці з боку США за останні три роки" без відповідних санкцій.

США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, намагаючись змусити Київ погодитися на переговори з Росією про припинення війни.

Адміністрація Трампа тисне на Україну, і Бессент сказав, що додаткові санкції проти Росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговори.

За словами людей, знайомих з ситуацією, Трамп готовий укласти "угоду про копалини" з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях до перемир'я і переговори з Москвою.

За даними ЗМІ, високопосадовці США та України на зустрічі в середу, 12 березня, в Саудівській Аравії обговорять зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню у війні з Росією.