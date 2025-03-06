Министр финансов США рассказал, как Трамп будет склонять к миру Россию

США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в четверг министр финансов Скотт Бессент, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, его слова приводит агентство Bloomberg.

Бессент сказал, что по указанию президента Дональда Трампа санкции против России "будут применяться четко и агрессивно для немедленного достижения максимального эффекта".

Бессент раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не пошла на ужесточение российских энергетических санкций, опасаясь повышения цен на газ.

Он также спросил, какой смысл в "значительной военной и финансовой поддержке со стороны США за последние три года" без соответствующих санкций.

США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной, пытаясь заставить Киев согласиться на переговоры с Россией о прекращении войны.

Администрация Трампа давит на Украину, и Бессент сказал, что дополнительные санкции против России могут помочь предоставить США больше рычагов влияния на переговоры.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп готов заключить "соглашение об ископаемых" с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой.

По данным СМИ, высокопоставленные чиновники США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.