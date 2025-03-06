Axios: делегації України і США обговорять в Ер-Ріяді спроби досягти припинення вогню

Очікується, що високопосадовці США та України на зустрічі в середу, 12 березня, в Саудівській Аравії обговорять зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню у війні з Росією.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом зустрічі, пише "Європейська правда".

Таким чином видання підтвердило повідомлення про заплановану зустріч в Ер-Ріяді, яке раніше поширила кореспондентка Fox News.

Це буде перша зустріч на високому рівні між країнами після публічної сварки між президентом Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня.

Зіткнення призвело до безпрецедентної кризи між США та Україною, а також до призупинення поставок американської зброї та обміну розвідданими з Україною.

Зустріч у Саудівській Аравії відбеться після аналогічної зустрічі американських посадовців з російськими колегами в Ер-Ріяді два тижні тому. Вона була запланована в середу під час телефонної розмови між радником Білого дому з національної безпеки Майком Волцом і керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, повідомило одне з джерел.

Очікується, що зустріч відбудеться в Ер-Ріяді, і до Волца приєднаються спецпосланник США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, повідомили обидва джерела. Українську делегацію очолить Єрмак.

Очікується, що сам Зеленський відвідає Саудівську Аравію наступного понеділка та вівторка і зустрінеться зі принцом Мухаммедом бін Салманом.

Зеленський заявив у четвер у Брюсселі, що Україна і США "відновили роботу", і висловив надію, що "змістовна зустріч відбудеться наступного тижня".

За даними агентства Bloomberg, Трамп нібито хоче пов'язати підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин зі згодою Києва на якнайшвидше припинення вогню у війні з Росією.