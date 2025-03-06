Сенатор Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп може ввести санкції

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти слабкої економіки Росії, якщо Владімір Путін відмовиться сісти за стіл переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", Грем написав у соцмережі Х (Twitter) у четвер.

Приводом для заяви Грема стали коментарі Владіміра Путіна, який сказав у четвер, що Росія домагатиметься мирного врегулювання, яке гарантуватиме її власну довгострокову безпеку, і не відступить від завоювань в Україні.

Грем зазначив, що за останні 48 годин Україна зробила важливі заяви про припинення вогню, угоду про видобуток корисних копалин і готовність до мирних переговорів. Натомість "Путін публічно зухвало і наполегливо відкидає пропозиції президента Трампа".

"Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить більше економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів Росії, а за необхідності застосує масивні тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл переговорів", – вважає Ліндсі Грем.

Він підкреслив, що настав час завершити війну між Росією та Україною "справедливо і чесно, як це намагається зробити президент Трамп".

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.