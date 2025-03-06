Сенатор Грэм: Путин ведет себя вызывающе, Трамп может ввести санкции

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что президент США Дональд Трамп введет новые санкции против слабой экономики России, если Владимир Путин откажется сесть за стол переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Грэм написал в соцсети Х (Twitter) в четверг.

Поводом для заявления Грэма стали комментарии Владимира Путина, который сказал в четверг, что Россия будет добиваться мирного урегулирования, которое будет гарантировать ее собственную долгосрочную безопасность, и не отступит от завоеваний в Украине.

Грэм отметил, что за последние 48 часов Украина сделала важные заявления о прекращении огня, соглашение о добыче полезных ископаемых и готовность к мирным переговорам. Зато "Путин публично публично вызывающе и настойчиво отвергает предложения президента Трампа".

"Если Путин откажется серьезно сесть за стол мирных переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет больше экономических санкций против банковского и энергетического секторов России, а при необходимости применит массивные тарифы. Влияние на и без того слабую экономику России заставит их сесть за стол переговоров", – считает Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что пришло время завершить войну между Россией и Украиной "справедливо и честно, как это пытается сделать президент Трамп".

Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.