Орбан анонсировал опрос в Венгрии по поддержке членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры будут иметь право голоса относительно того, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу – хотя это голосование не имеет обязательной силы и почти наверняка будет направлено против Киева.

Об этом он сказал после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая перед журналистами после экстренного саммита всех 27 лидеров ЕС в Брюсселе, на котором Венгрия была единственной страной, не поддержавшей совместное заявление в поддержку вооружения Украины, Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Киева в ЕС.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", – сказал он.

С 2010 года правительство Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+.

Это кампании по рассылке писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответов, иногда просто ответить "да" или "нет".

Вопросы часто сформулированы в упреждающей манере, и подавляющее большинство ответов, как сообщают венгерские СМИ, совпадают с позицией правительства, а оппозиция и гражданское общество критикуют их как пропагандистские инструменты.

Например, во время национальных консультаций по миграционной политике ЕС в 2023 году венгров спросили, поддерживают ли они создание Брюсселем "гетто для мигрантов" в Венгрии. Менее 20% венгров приняли участие, но 99% тех, кто ответил, сказали "нет".

Результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления позиций правительства Орбана по вопросам, вызывающим разногласия, которые, по его словам, поддерживаются большинством избирателей.

"Впервые в Европе венгры имеют шанс решить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС или нет", – заявил рано утром в пятницу представитель венгерского правительства Балаж Орбан.

По Украине венгерское правительство уже тоже проводило "консультации". Вопросы касались войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

С Украиной были связаны четыре вопроса, и все они были сформулированы манипулятивно. Тогда в венгерском правительстве заявили, что 98% венгров поддерживают его политику.

А перед этим венгерское правительство проводило консультации по антироссийским санкциям – тогда якобы против них высказались 97% венгров.