Канадская провинция повысит цену на электроэнергию, которую продает в соседние штаты США

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд анонсировал повышение цены на электроэнергию для трех соседних американских штатов в ответ на экономическое давление администрации Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

Даг Форд заявил, что со следующего понедельника, 10 марта, Онтарио начнет взимать на 25% более высокую плату за электроэнергию, которая импортируется в примерно 1,5 млн американских потребителей в приграничных с Канадой штатах – Нью-Йорке, Миннесоте и Мичигане – в ответ на тарифы администрации Трампа.

"Мы планируем выполнить все, о чем говорили, что планируем это сделать. Мне очень жаль трех губернаторов, у нас с ними отличные отношения... Все они считают, что тарифы против их ближайших друзей и союзников – это совершенно ужасно", – заявил Даг Форд, добавив, что торговая война бьет по потребителям по обе стороны границы.

Губернатор Миннесоты, демократ Тим Уолтц, который был партнером Камалы Харрис во время президентской избирательной кампании, высказался против "тарифной войны" Трампа и назвал шаги администрации угрозой для будущей торговли с Канадой.

"Хотя президент, возможно, не ценит партнерство, которое обеспечивает миллиарды долларов для нашей экономики – Миннесота ценит. Я тесно взаимодействую с канадскими лидерами, чтобы помочь Миннесоте легче пройти через эту ненужную и дорогостоящую торговую войну", – заявил он ранее на этой неделе.

Ранее Форд заявил, что в ответ на тарифы США провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и разрывает соглашение с компанией SpaceX о предоставлении высокоскоростного интернета.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в ближайшем будущем будет продолжать торговую войну с Соединенными Штатами, начатую Трампом.

В то же время Трамп временно приостановил некоторые тарифы для Канады и Мексики уже через несколько дней после того, как они вступили в силу.