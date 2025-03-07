Ексдиректор ЦРУ звинуватив Трампа в шантажуванні України

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, який працював за кількох американських адміністрацій, звинуватив президента Дональда Трампа у шантажування України через припинення обміну розвідданими.

Про це повідомляє The Huffington Post, передає "Європейська правда".

Джон Бреннан заявив, що цей "абсолютно безпрецедентний" крок може мати "руйнівні наслідки" для Києва.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід... коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації", – сказав він.

"Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу", – зазначив Бреннан.

Він додав: "Я розглядаю це більше як тактику тиску і вимагання".

Пояснюючи, чому втрата доступу до американської розвідки є потенційно такою шкідливою для України, Бреннан сказав: "Європейці не мають можливості надавати той тип розвідданих, який надавала розвідувальна спільнота США – всі види розвідданих, які знову ж таки живлять український уряд, військові, служби безпеки, розвідувальні служби. Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби".

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.