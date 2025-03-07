Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, работавший при нескольких американских администрациях, обвинил президента Дональда Трампа в шантаже Украины из-за прекращения обмена разведданными.

Об этом сообщает The Huffington Post, передает "Европейская правда".

Джон Бреннан заявил, что этот "абсолютно беспрецедентный" шаг может иметь "разрушительные последствия" для Киева.

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт... когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации", – сказал он.

"Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени", – отметил Бреннан.

Он добавил: "Я рассматриваю это больше как тактику давления и вымогательства".

Объясняя, почему потеря доступа к американской разведке потенциально так вредна для Украины, Бреннан сказал: "Европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США – все виды разведданных, которые опять же питают украинское правительство, военные, службы безопасности, разведывательные службы. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы".

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.