Міністр оборони Польщі розповів, якими бачить дії для посилення безпеки країни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, якими бачить шляхи до покращення безпеки Польщі за теперішньої ситуації у Європі та світі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції блоку "Третій шлях" перед засіданням Сейму щодо безпекових питань, яке зібрали після безпекового саміту ЄС у Брюсселі.

Косіняк-Камиш заявив, що Варшаві потрібно готуватися "до будь-якого сценарію".

"Польща має озброюватися, має нарощувати свій ОПК, розвивати соціальну згуртованість та стійкість", – зазначив міністр.

Він зазначив, що робота має йти за трьома напрямками – "тримати Росію якнайдалі звідси, розбудовувати сильний трансатлантичний альянс та посилювати Європу".

За його оцінкою, Європа "прокинулася і хоче озброюватися, тому що бачить загрози".

"Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Балтійці, східний фланг НАТО, Скандинавія, усі нордичні країни – ми це дуже добре відчуваємо. Це група, довкола якої варто розбудовувати європейські стратегії", – зазначив Косіняк-Камиш.

Також повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, на його думку, Європа "зовсім не готова" до війни.

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.