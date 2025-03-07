Укр Рус Eng

Міністр оборони Польщі розповів, якими бачить дії для посилення безпеки країни

Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 14:07 — Марія Ємець

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, якими бачить шляхи до покращення безпеки Польщі за теперішньої ситуації у Європі та світі. 

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції блоку "Третій шлях" перед засіданням Сейму щодо безпекових питань, яке зібрали після безпекового саміту ЄС у Брюсселі.

Косіняк-Камиш заявив, що Варшаві потрібно готуватися "до будь-якого сценарію".

"Польща має озброюватися, має нарощувати свій ОПК, розвивати соціальну згуртованість та стійкість", – зазначив міністр. 

Він зазначив, що робота має йти за трьома напрямками – "тримати Росію якнайдалі звідси, розбудовувати сильний трансатлантичний альянс та посилювати Європу".

За його оцінкою, Європа "прокинулася і хоче озброюватися, тому що бачить загрози". 

"Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Балтійці, східний фланг НАТО, Скандинавія, усі нордичні країни – ми це дуже добре відчуваємо. Це група, довкола якої варто розбудовувати європейські стратегії", – зазначив Косіняк-Камиш. 

Також повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, на його думку, Європа "зовсім не готова" до війни. 

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: