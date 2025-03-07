Министр обороны Польши рассказал, какими видит действия для усиления безопасности страны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, какими видит пути к улучшению безопасности Польши при нынешней ситуации в Европе и мире.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции блока "Третий путь" перед заседанием Сейма по вопросам безопасности, которое собрали после саммита ЕС по безопасности в Брюсселе.

Косиняк-Камыш заявил, что Варшаве нужно готовиться "к любому сценарию".

"Польша должна вооружаться, должна наращивать свой ОПК, развивать социальную сплоченность и устойчивость", – отметил министр.

Он отметил, что работа должна идти по трем направлениям – "держать Россию как можно дальше отсюда, развивать сильный трансатлантический альянс и усиливать Европу".

По его оценке, Европа "проснулась и хочет вооружаться, потому что видит угрозы".

"Мы знаем, с кем мы имеем дело. Балтийцы, восточный фланг НАТО, Скандинавия, все нордические страны – мы это очень хорошо чувствуем. Это группа, вокруг которой стоит развивать европейские стратегии", – отметил Косиняк-Камыш.

Также сообщили, что Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Президент Польши Анджей Дуда обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вынести на предстоящий саммит в Гааге вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП, поскольку, по его мнению, Европа "совсем не готова" к войне.

На внеочередном саммите по безопасности ЕС 6 марта лидеры стран-членов поддержали инициативу Еврокомиссии по усилению оборонной способности ЕС и предлагают Совету ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.