МЗС підтримує ідею Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

У Міністерстві закордонних справ підтримали ідею італійської прем’єрки Джорджі Мелоні поширити на Україну дію статті 5 Північноатлантичного договору без надання повноправного членства в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, що українська сторона вітає заяву прем’єр-міністерки Італії як частину дискусії про надання Україні дострокових безпекових гарантій і гарантування загалом безпеки та миру.

Тихий додав, що Міністерство закордонних справ перебуває на зв’язку з італійськими партнерами.

"Ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції. Вона зараз пролунала як загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою", – сказав речник МЗС.

Він також зазначив, що Україна вважає, що де-факто вже є частиною колективної безпеки євроатлантичного простору, тому "занепокоєння і страхи, які стосуються інтеграції України в НАТО", були і залишаються перебільшеними.

Як відомо, Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Нагадаємо, британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.