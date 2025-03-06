ЗМІ: Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих"

Британські посадовці провели 5 березня переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих",

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, повідомив британський урядовець.

Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворців.

Урядовець не повідомив, які ще країни виявили зацікавленість у наданні підтримки, але додав: "Це свідчить про готовність коаліції охочих зібратися і бажання низки різних країн зіграти свою роль".

"Це все ще ранні стадії, і ситуація дуже мінлива", – додав він.

Росія заявила, що не прийме європейських миротворців в Україні.

2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.