В Министерстве иностранных дел поддержали идею итальянского премьера Джорджи Мелони распространить на Украину действие статьи 5 Североатлантического договора без предоставления полноправного членства в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, украинская сторона приветствует заявление премьер-министра Италии как часть дискуссии о предоставлении Украине досрочных гарантий безопасности и обеспечения в целом безопасности и мира.

Тихий добавил, что Министерство иностранных дел находится на связи с итальянскими партнерами.

"Мы находимся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику этого предложения. Оно сейчас прозвучало как общая идея. Мы хотим понять, что именно имеется в виду более детально, более конкретно под этим разговором", – сказал спикер МИД.

Он также отметил, что Украина считает, что де-факто уже является частью коллективной безопасности евроатлантического пространства, поэтому "беспокойство и страхи, касающиеся интеграции Украины в НАТО", были и остаются преувеличенными.

Как известно, Мелони предложила распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

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