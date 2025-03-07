В Саудівській Аравії назвали місце переговорів делегацій України і США

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії привітало можливість провести зустріч між США і Україною наступного тижня та повідомило, що переговори пройдуть у Джидді.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що в понеділок поїде до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Він повідомив, що опісля його команда залишиться в країні для переговорів з американською стороною.

У короткій заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії сказано, що американсько-українські переговори відбудуться в місті Джидда.

"Королівство продовжує докладати зусиль для досягнення міцного миру, щоб покласти край українській кризі, оскільки королівство продовжувало ці зусилля впродовж останніх трьох років, приймаючи в себе кілька зустрічей з цього питання", – сказано у заяві.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф напередодні підтвердив, що наступного тижня планує зустрітися з українцями в Саудівській Аравії.

У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії для обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Україна не була запрошена на ці переговори.

Переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.

Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.

З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.