В Саудовской Аравии назвали место переговоров делегаций Украины и США

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствовало возможность провести встречу между США и Украиной на следующей неделе и сообщило, что переговоры пройдут в Джидде.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что в понедельник поедет в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Он сообщил, что после его команда останется в стране для переговоров с американской стороной.

В коротком заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии сказано, что американо-украинские переговоры состоятся в городе Джидда.

"Королевство продолжает прилагать усилия для достижения прочного мира, чтобы положить конец украинскому кризису, поскольку королевство продолжало эти усилия в течение последних трех лет, принимая у себя несколько встреч по этому вопросу", – сказано в заявлении.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф накануне подтвердил, что на следующей неделе планирует встретиться с украинцами в Саудовской Аравии.

В феврале в Эр-Рияде состоялась встреча между официальными лицами США и России для обсуждения путей прекращения российско-украинской войны. Украина не была приглашена на эти переговоры.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, заявили в украинском МИД.

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.