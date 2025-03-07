Туск про зміну курсу США: ми не можемо ображатися на реальність

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск констатував, що США коригують свою політику щодо війни Росії проти України, проте, за його словами, не можна "ображатися на реальність".

Про це, як пише "Європейська правда", Туск сказав у п’ятницю під час виступу у Сеймі, його заяву наводить Onet.

Глава уряду Польщі відзначив, що зараз відбувається "глибоке коригування" політики США в контексті російсько-української війни, проте він наголосив, що Вашингтон має на це право.

"Ми не можемо ображатися на реальність. США мають право формувати свої стратегії, але кожна країна, в тому числі Польща, має право і обов'язок точно оцінити, що є в інтересах нашої безпеки, а що може становити проблему", – сказав Туск.

Він зауважив, що Польща не змінює свою думку про фундаментальну необхідність якнайтісніших зв'язків зі США і НАТО.

Туск також підкреслив, що незалежність і суверенітет України – в інтересах Польщі, тому підтримка України повинна бути "частиною польського консенсусу".

"Ніщо не змінить нашого підходу і ніщо не повинно підірвати надію на те, що трансатлантичні відносини є непорушними, але ми не можемо покладатися лише на надію", – зазначив глава уряду Польщі.

Туск також заявив, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Крім того, він повідомив, що рекомендуватиме вихід Польщі з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.