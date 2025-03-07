Туск о смене курса США: мы не можем обижаться на реальность

Польский премьер-министр Дональд Туск констатировал, что США корректируют свою политику в отношении войны России против Украины, однако, по его словам, нельзя "обижаться на реальность".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск сказал в пятницу во время выступления в Сейме, его заявление приводит Onet.

Глава правительства Польши отметил, что сейчас происходит "глубокая корректировка" политики США в контексте российско-украинской войны, однако он подчеркнул, что Вашингтон имеет на это право.

"Мы не можем обижаться на реальность. США имеют право формировать свои стратегии, но каждая страна, в том числе Польша, имеет право и обязанность точно оценить, что в интересах нашей безопасности, а что может представлять проблему", – сказал Туск.

Он отметил, что Польша не меняет свое мнение о фундаментальной необходимости теснейших связей с США и НАТО.

Туск также подчеркнул, что независимость и суверенитет Украины – в интересах Польши, поэтому поддержка Украины должна быть "частью польского консенсуса".

"Ничто не изменит нашего подхода и ничто не должно подорвать надежду на то, что трансатлантические отношения являются нерушимыми, но мы не можем полагаться только на надежду", – отметил глава правительства Польши.

Туск также заявил, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Кроме того, он сообщил, что будет рекомендовать выход Польши из двух конвенций, касающихся запрета использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.