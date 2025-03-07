Глава спецслужби Литви: РФ можна перемогти лише військовим шляхом

Директор литовського Департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс переконаний, що попри прагнення США покласти край війні в Україні за допомогою дипломатії, перемогти Росію можна тільки військовим шляхом.

Заяву очільника литовської спецслужби наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він відзначив, що у РФ немає бажання закінчити цю війну.

"За нашою оцінкою, Росія не покладатиметься на дипломатію, а лише на брутальну силу, намагаючись захопити якомога більше територій або окупувати всю Україну, пояснюючи це тим, що вона просто захищає себе від загрози НАТО", – додав Яунішкіс.

За даними литовських розвідувальних служб, міжнародний тиск не змінює позицію Росії, а її посилення зв'язків з Іраном і Північною Кореєю показує, що Росія не гребуватиме жодними союзниками і засобами у своїй конфронтації із Заходом.

"Росію можна перемогти тільки військовим шляхом, а не дипломатією, на жаль", – підкреслив Яунішкіс.

Раніше литовська розвідка попередила, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

Нагадаємо, в оцінці Данської служби оборонної розвідки (FE) також сказано, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.