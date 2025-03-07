Глава спецслужбы Литвы: РФ можно победить только военным путем

Директор литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис убежден, что несмотря на стремление США положить конец войне в Украине с помощью дипломатии, победить Россию можно только военным путем.

Заявление главы литовской спецслужбы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что у РФ нет желания закончить эту войну.

"По нашей оценке, Россия не будет полагаться на дипломатию, а только на грубую силу, пытаясь захватить как можно больше территорий или оккупировать всю Украину, объясняя это тем, что она просто защищает себя от угрозы НАТО", – добавил Яунишкис.

По данным литовских разведывательных служб, международное давление не меняет позицию России, а ее усиление связей с Ираном и Северной Кореей показывает, что Россия не будет гнушаться никакими союзниками и средствами в своей конфронтации с Западом.

"Россию можно победить только военным путем, а не дипломатией, к сожалению", – подчеркнул Яунишкис.

Ранее литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

Напомним, в оценке Датской службы оборонной разведки (FE) также сказано, что если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.