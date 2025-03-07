У Німеччині правоохоронці застрелили афганця під час поліцейської операції

У східнонімецькому місті Шенебек поліція застрелила 26-річного афганця, який згодом помер у лікарні.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Поліція отримала виклик до багатоквартирного будинку в Шенебеку, де, як повідомлялось чоловік погрожував 26-річному німцю.

Мотив інциденту залишається незрозумілим, сказала речниця поліції.

Після того, як афганець погрожував поліцейським ножем, був викликаний загін спецпризначенців.

Як зазначили в поліції, в ході операції "в підозрюваного були здійснені постріли", після чого він помер у лікарні.

За даними німецького МВС, громадянин Афганістану приїхав до Німеччини в листопаді 2022 року і жив у Шенебеку.

Крім того, що він в'їхав до країни нелегально, він не потрапляв у поле зору поліції.

Минулого тижня у німецькому місті Мангейм автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості, внаслідок чого загинули дві особи, ще 25 були поранені.

Також нещодавно у Мюнхені нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.