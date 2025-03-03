У німецькому Мангеймі авто протаранило натовп, триває поліцейська операція

У німецькому місті Мангейм автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Mannheim 24.

За попередньою інформацією, це був чорний позашляховик, який на великій швидкості в'їхав у натовп людей з боку площі в напрямку водонапірної вежі в центрі міста.

Повідомляється про кількох серйозно поранених людей і численні служби екстреної допомоги.

Репортер інформаційної агенції dpa повідомляє, що на місці події під брезентом лежить людина. Невідомо, чи він мертвий, чи важко поранений. Всюди уламки.

Поліцейські порадили громадянам уникати центру міста, оскільки там проводиться велика операція.

Торік у травні ісламіст Сулейман А. поранив ножем п'ятьох учасників мітингу антиісламського руху "Pax Europa", а також поліцейського Рувена Л. на ринковій площі Мангейма. Пізніше 29-річний поліцейський помер від отриманих поранень.

Після нападу у Мангеймі канцлер Олаф Шольц оголосив, що знову дозволить депортацію тяжких злочинців і терористів до Афганістану і Сирії.