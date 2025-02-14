Громадянин Афганістану зізнався у навмисному наїзді на демонстрантів у Мюнхені

У п’ятницю, 14 лютого, громадянин Афганістану зізнався, що навмисно в'їхав у натовп демонстрантів у Мюнхені.

Про це заявив німецький прокурор на пресконференції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Прокурор заявив, що чоловік зізнався, що навмисно в'їхав в учасників демонстрації.

"Я дуже обережно ставлюся до поспішних висновків, але на підставі всього, що ми знаємо на даний момент, я б наважився говорити про ісламістську мотивацію злочину", – зазначив він.

13 лютого представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.

Станом на середину того дня було відомо про те, що кількість постраждалих внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена, зросла до 28.