В Германии правоохранители застрелили афганца во время полицейской операции
В восточногерманском городе Шенебек полиция застрелила 26-летнего афганца, который впоследствии скончался в больнице.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".
Полиция получила вызов в многоквартирный дом в Шенебеке, где, как сообщалось мужчина угрожал 26-летнему немцу.
Мотив инцидента остается непонятным, сказала пресс-секретарь полиции.
После того, как афганец угрожал полицейским ножом, был вызван отряд спецназа.
Как отметили в полиции, в ходе операции "в подозреваемого были произведены выстрелы", после чего он скончался в больнице.
По данным немецкого МВД, гражданин Афганистана приехал в Германию в ноябре 2022 года и жил в Шенебеке.
Кроме того, что он въехал в страну нелегально, он не попадал в поле зрения полиции.
На прошлой неделе в немецком городе Мангейм автомобиль въехал в людей на большой скорости, в результате чего погибли два человека, еще 25 были ранены.
Также недавно в Мюнхене нападающий-водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.