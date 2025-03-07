В Германии правоохранители застрелили афганца во время полицейской операции

В восточногерманском городе Шенебек полиция застрелила 26-летнего афганца, который впоследствии скончался в больнице.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Полиция получила вызов в многоквартирный дом в Шенебеке, где, как сообщалось мужчина угрожал 26-летнему немцу.

Мотив инцидента остается непонятным, сказала пресс-секретарь полиции.

После того, как афганец угрожал полицейским ножом, был вызван отряд спецназа.

Как отметили в полиции, в ходе операции "в подозреваемого были произведены выстрелы", после чего он скончался в больнице.

По данным немецкого МВД, гражданин Афганистана приехал в Германию в ноябре 2022 года и жил в Шенебеке.

Кроме того, что он въехал в страну нелегально, он не попадал в поле зрения полиции.

На прошлой неделе в немецком городе Мангейм автомобиль въехал в людей на большой скорости, в результате чего погибли два человека, еще 25 были ранены.

Также недавно в Мюнхене нападающий-водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.