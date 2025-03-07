Одіозний Джорджеску знову подався в кандидати на пост президента Румунії

Румунський ультраправий популіст Келін Джорджеску висунув свою кандидатуру на повторних виборах президента Румунії, які будуть проведені після анулювання попередніх виборів, де Джорджеску несподівано виграв у першому турі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Коли 62-річний Джорджеску прибув до Центрального виборчого бюро в Бухаресті, сотні його прихильників розмахували румунськими прапорами і скандували: "Остання спроба, ще одна революція!"

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів за два дні до другого туру 8 грудня після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування Джорджеску, який був аутсайдером перегонів.

Тоді Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат, засудив рішення суду як "офіційний переворот" і напад на демократію.

"6 грудня... демократія була вбита", – сказав Джорджеску журналістам у п'ятницю. "Сьогодні... румунський народ воскрес. Я подав документи з більш ніж 324 тисячами підписів з поваги до румунського народу, який зрозумів, що він повинен захищати свою демократію і свободу слова", – додав він.

Наразі неясно, чи буде допущений Джорджеску до участі в нових виборах у Румунії.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

У четвер у четвер Європейський суд з прав людини заявив, що відхилив скаргу Джорджеску на скасовані вибори, після того, як відхилив попередній позов у січні.