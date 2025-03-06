Одіозний Джорджеску програв у ЄСПЛ справу щодо скасування виборів

Європейський суд з прав людини відхилив у четвер, 6 березня, заяву екскандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, який оскаржував скасування президентських виборів у Румунії 8 грудня 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з рішенням суду.

У своєму рішенні, винесеному сьогодні у справі "Келін Джорджеску проти Румунії" Європейський суд з прав людини, засідаючи у складі Комітету з трьох суддів, одноголосно визнав заяву неприйнятною.

Рішення є остаточним.

Справа стосується скасування Конституційним судом Румунії президентських виборів 2024 року, на яких Джорджеску був кандидатом.

"Суд постановив, зокрема, що у світлі конституційного устрою Румунії немає жодних ознак того, що повноваження президента Румунії є такими, що роблять цю посаду частиною "законодавчої влади" держави-відповідача у розумінні статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції, що гарантує право на вільні вибори", – заявили у ЄСПЛ.

Тому суд відхилив скаргу, подану з цього приводу.

Суд також встановив, що Румунія не зобов'язана відповідати за статтями 6 (право на справедливий суд), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об'єднань) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

Нагадаємо, Келіна Джорджеску наприкінці лютого арештували і доправили у Генпрокуратуру для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.

Прокуратура заявила, що розслідує справу за шістьма пунктами, включаючи членство в расистській організації, сприяння військовим злочинцям і фашистським організаціям, а також надання неправдивої інформації про фінансування передвиборчої кампанії.

Після п'яти годин допиту політика відпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.

Джорджеску після допиту в Генпрокуратурі Румунії зробив жест, схожий на "зігу".