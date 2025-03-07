Одиозный Джорджеску снова подался в кандидаты на пост президента Румынии

Румынский ультраправый популист Келин Джорджеску выдвинул свою кандидатуру на повторных выборах президента Румынии, которые будут проведены после аннулирования предыдущих выборов, где Джорджеску неожиданно выиграл в первом туре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Когда 62-летний Джорджеску прибыл в Центральное избирательное бюро в Бухаресте, сотни его сторонников размахивали румынскими флагами и скандировали: "Последняя попытка, еще одна революция!"

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов за два дня до второго тура 8 декабря после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения Джорджеску, который был аутсайдером гонки.

Тогда Джорджеску, который баллотировался как независимый кандидат, осудил решение суда как "официальный переворот" и нападение на демократию.

"6 декабря... демократия была убита", – сказал Джорджеску журналистам в пятницу. "Сегодня... румынский народ воскрес. Я подал документы с более чем 324 тысячами подписей из уважения к румынскому народу, который понял, что он должен защищать свою демократию и свободу слова", – добавил он.

Пока неясно, будет ли допущен Джорджеску к участию в новых выборах в Румынии.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

В четверг в четверг Европейский суд по правам человека заявил, что отклонил жалобу Джорджеску на отмененные выборы, после того, как отклонил предыдущий иск в январе.